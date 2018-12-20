Putin'den Türkiye'ye övgü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ekonomiden iç siyasete, uluslararası meselelerden sosyal sorunlara kadar çeşitli alanlarda değerlendirmeler yaptığı büyük basın toplantısıında Türkiye'ye övgülerde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN UYGULADIĞI DIŞ POLİTİKAYA DEĞER VERİYORUZ"

Putin, "Türkiye NATO üyesi olmasına karşın, gördüğümüz kadarıyla bir yandan ittifakın üyesi olarak yükümlülüklerini yerine getiriyor, diğer yandan da bağımsız bir dış politika izliyor. Buna çok değer veriyoruz"ifadelerini kullandı.

TOPLANTININ BİTİŞ KARARINI PUTİN VERİYOR

Putin'in her yılın sonunda düzenlediği bu basın toplantısının 'büyük' olarak tanımlanmasının nedenlerinden biri, toplantının belirli bir bitiş zamanının olmaması. Zira basın toplantısının ne zaman biteceğine Rus lider kendisi karar veriyor.

Putin'in bu yıl 14. kez düzenlediği basın toplantılarının en uzunu 2008'de gerçekleşmişti. Bu basın toplantısı 4 saat 40 dakika sürmüştü. Putin'in geçen yılki basın toplantısıysa 3 saat 50 dakikanın ardından sonlanmıştı.