Putin'den Ukrayna'da geçici ateşkes kararı

Ukrayna ile Rusya arasında çıkan savaş, üç yılı aşkın süredir devam ediyor.

Taraflar arasında bir türlü anlaşma sağlanamazken, Rusya'dan bir son dakika açıklaması geldi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtildi.

8-9 MAYIS ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Açıklamada, “Başkomutanın aldığı karar doğrultusunda, Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs’ta ateşkes ilan ediliyor. Ukrayna tarafının ateşkese uyacağını umuyoruz.” ifadelerine yer verildi.

ETKİNLİKLERDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin 9 Mayıs Zafer Günü’nde Moskova’ya saldırı tehdidinde bulunduğuna değinilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Zafer Günü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerde güvenliğin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirleri alacağı vurgulandı.

RUSYA'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kiev yönetiminin suç içerikli planlarını gerçekleştirme girişiminde bulunması durumunda, Rusya Silahlı Kuvvetleri buna karşılık olarak başkent Kiev’in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyecek.



Rusya, elindeki tüm imkanlara rağmen insani açıdan bu tür eylemlerden daha önce kaçındı. Kiev sakinlerini ve yabancı diplomatik misyon temsilcilik çalışanlarını zamanında şehri terk etmeleri gerektiği konusunda uyarıyoruz.”

ZELENSKY "5-6 MAYIS" DEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksy ise, Moskova'nın Rusya'daki Zafer Günü kutlamaları sırasında ateşkes ile ilgili Ukrayna'ya resmi bir talep yapılmadığını söyledi.

Zelensky, Pazartesi günü Rusya ile 5-6 Mayıs gecesi saat 00:00'dan itibaren ateşkes açıklayarak "İnsan hayatı herhangi bir yıldönümü kutlamasından çok daha değerlidir" dedi.

6 Mayıs'ta başlayacak olan geçici ateşkesin ne zaman sonlanacağına dair bir paylaşımda bulunmayan Zelensky, Rusya'nın geçici ateşkesi ihlal etmesi durumunda karşılık vereceklerini ifade etti.

PASKALYA'DA DA ATEŞKES İLAN ETMİŞTİ

Öte yandan bu karar ilk değil.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle de 11 Nisan'da Ukrayna'da ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.