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Putin'e vatandaşından emekli maaşı sorusu

Putin, ülkesinde Rus vatandaşlarla sohbet ettiği sırada, bir kadın 170 dolar olan emekli maaşından şikayet etti. O anlar kameralara yansıdı.

Haber Merkezi | 22.02.2020 - 15:48..
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Putin'e vatandaşından emekli maaşı sorusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da sokakta vatandaşlarıyla sohbet etti.

"SİZ BU MAAŞLA YAŞAYABİLİR MİSİNİZ?"

Sohbet sırasındanbir Rus vatandaşı bir kadın Putin'e, “Emekli maaşım 10 bin 800 ruble (170 dolar). Bu maaşla nasıl yaşanır? Bana cevap verin. Siz bu maaşla yaşayabilir misiniz?” siye sordu.

Putin: Benden daha fazla maaş alanlar var VİDEO

"BU KONU BANA BAĞLI DEĞİL"

Bu sorusu karşısında zor anlar yaşayan Putin, "Bu konu bana bağlı değil. Benden daha fazla maaş alanlar var. Devlet başkanının maaşı en yüksek değil." şeklinde cevap verdi.

Putin'e vatandaşından emekli maaşı sorusu

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