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Putin'in basın toplantısında muhabirlerden yoğun ilgi

Rusya'da düzenlenen, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın mensuplarına değerlendirmesi bu yıl da gerçekleşti. Bu yıl da Putin, basın mensuplarının "yoğun" ilgisiyle karşılaştı.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 13:21..
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Putin'in basın toplantısında muhabirlerden yoğun ilgi

Rusya lideri Vladimir Putin, büyük yıl sonu basın toplantısı için Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2001'den beri düzenlediği büyük basın toplantısı için bu yıl 1.702 gazetecinin akredite olduğu belirtildi.

Putin'in basın toplantısında muhabirlerden yoğun ilgi

Bu yıl da Putin'in basın toplantısı büyük ilgiyle karşılandı,. Basın mensupları Putin'i yakından takip etti.

Putin'in basın toplantısında muhabirlerden yoğun ilgi

GÖZ HAPSİNE ALDILAR

1.702  basın mensubunun akredite olduğu toplantıda, Putin, özellikle kadınların büyük ilgisiyle karşılaştı. Putin'in konuşması sırasında, gazeteciler, Rus lideri göz hapsine aldı. Bazı gazeteciler, Putin'den gözlerini bir an bile ayırmadı.

Elinde tuttuğu kalpli poster ile Putin'e bakış atan gazetecinin pozu, sosyal medyada fenomen haline geldi.Putin'in basın toplantısında muhabirlerden yoğun ilgi

HER YIL BİRİ KAMERALARA YAKALANIYOR

Putin'e yönelik hayran bakışlar, her yıl kameralara yakalanıyor. Geçtiğimiz yıllarda da Putin'e yönelik bu bakışlar, artık yıllık basın toplantılarının bir geleneği haline geldi.

Putin'in basın toplantısında muhabirlerden yoğun ilgi

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