Putin'in gittiği hastanenin başhekimi koronaya yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Moskova Bölgesi'ne bağlı Kommunarka kentine giderek, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği 40 no'lu hastaneyi ziyaret etmişti.
Rus liderin bu ziyaret sırasında bir araya geldiği başhekim Denis Petrenko'ya koronavirüs tanısı koyulduğu açıklandı.
EK ÖNLEMLER ALINACAK
Rus devlet televizyonu Rossiya 24'ün son dakika olarak geçtiği haberde Protsenko'nun koronavirüse a yakalandığı ve hastanede özel ek önlemler alınabileceği kaydedildi.
PUTİN'E DÜZENLİ TEST YAPILIYOR
Protsenko'ya tanı koyulduğuna dair haberlerin medyaya yansımasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan bir açıklama geldi. Peskov, Putin'e düzenli olarak koronavirüs testleri yapıldığını ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.
Putin’in koruyucu kıyafet giyerken görüntüleri İZLE