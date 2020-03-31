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Putin'in gittiği hastanenin başhekimi koronaya yakalandı

Rusya Devlet Başkanı'nın 24 Mart'ta ziyaret ettiği Moskova Bölgesi'ne bağlı Kommunarka kentindeki 40 no'lu hastanenin başhekiminde koronavirüs tespit edildi.

REUTERS |
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Putin'in gittiği hastanenin başhekimi koronaya yakalandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Moskova Bölgesi'ne bağlı Kommunarka kentine giderek, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği 40 no'lu hastaneyi ziyaret etmişti.

Rus liderin bu ziyaret sırasında bir araya geldiği başhekim Denis Petrenko'ya koronavirüs tanısı koyulduğu açıklandı.

EK ÖNLEMLER ALINACAK

Rus devlet televizyonu Rossiya 24'ün son dakika olarak geçtiği haberde Protsenko'nun koronavirüse a yakalandığı ve hastanede özel ek önlemler alınabileceği kaydedildi.

Putin'in gittiği hastanenin başhekimi koronaya yakalandı

PUTİN'E DÜZENLİ TEST YAPILIYOR

Protsenko'ya tanı koyulduğuna dair haberlerin medyaya yansımasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan bir açıklama geldi. Peskov, Putin'e düzenli olarak koronavirüs testleri yapıldığını ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

Putin’in koruyucu kıyafet giyerken görüntüleri İZLE



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