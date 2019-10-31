Putin'in KGB sicili kamuoyuyla paylaşıldı

Devlet Merkezi Tarihi ve Siyasi Belgeler Arşivleri, Rusya'nın Moskova'dan sonraki ikinci büyük şehri St Petersburg'da bulunuyor.

PUTİN'İN KGB SİCİLİ

Bu arşivlerde, Rusya Devlet Başkanı Putin'in KGB dönemi sicili de yer aldı. Putin'in sicili, geçtiğimiz günlerde Rus halkıyla paylaşıldı.

'VİCDANLI ÇALIŞKAN PUTİN'

1975 tarihli KGB belgesinde Putin için, ‘çalışkan, disiplinli ve vicdanlı bir çalışan’ ifadeleri kullanıldı.

Belgede Putin için ayrıca “ahlaki olarak istikrarlı. Çalışma arkadaşları arasında hak edilmiş bir otoriteye sahip” ifadeleri kullanıldı. Bu bilgilerin yanı sıra Putin'in sicilinde, judo ve sambo ustası olduğu bilgisi de yer aldı.

(RİA Novosti'de yer alan KGB haberi)

(Rusya'da haber kanalı olarak bilinen 78 Novosti'de yer alan bir başka Putin haberi)