QNB Finansbank 27 şubesini kapatacak

Son bir yılda bürüt ve net olarak kârlılığını arttıran tek banka olan QNB Finansbank'ın yeni yıl ile beraber başta İstanbul olmak üzere bazı illerde de birçok şubesini kapatacağı bildirildi.

Bankanın kapatacağı şube sayısının 27 tane olduğu dile getirilirken, şube kapatma operasyonunun 2020'nin ilk aylarında da devam etmesi bekleniyor.

PERSONEL ÇIKARTILMADI

Bankanın şu ana kadar kapanan şubelerden personel çıkartmadığı belirtilirken, ParaMedya'nın haberine göre, kapatılan şubelerin personellerin çeşitli şubelere dağıtıldığı, şube müdürlerinin ise bölgelere çekildi.

KATARLILAR SATIN ALMIŞTI

Katarlı QNB, 2015 yılında National Bank of Greece'in Finansbank'taki yüzde 99,81 payının tamamını 2,75 milyar Euro'ya satın almıştı.