Qualcomm üç yeni işlemcisini tanıttı

İşlemciİ üretiminde önde gelen isimlerden biri olan Qualcomm, orta ve üst seviye cihazlara yönelik olarak geliştirdiği yeni işlemcileri Snapdragon 665, Snapdragon 730 ve Snapdragon 730G'nin tanıtımını yaptı.

SNAPDRAGON 636

Snapdragon 636 yonga setinin bir üst sürümü olan Snapdragon 665'te 4 adet Kryo 260 çekirdeği performans için, 4 adet Kryo 260 çekirdeği ise verimlilik için ayrıldı. 11nm üretim aşamasından geçen bu işlemcinin eskilerine göre daha verimli çalıştığı ifade edildi.

SNAPDRAGON 730

8nm sürecinde üretilen Snapdragon 730 yonga seti, tanıtılan işlemciler arasında verimli olanı. Üzerindeki 2 adet Kryo 470 çekirdeği 2.2 GHz hızında çalışmasını sağlarken, diğer yandan 6 adet Kryo 470 çekirdeği ise verimliliğe destek veriyor.

Snapdragon 855'te ilk kez kullanılan yapay zeka hızlandırıcı Hexagon Tensor teknolojisi, bu işlemcide de kullanılarak daha verimli yapay zeka işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlandı.

SNAPDRAGON 730G

Snapdragon 730G'ye ise şirketin ilk oyun odaklı yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Sinyal işleme, grafik ve çekirdek yapısı orjinal sürümle aynı olan bü işlemcinin en önemli işlevi ise yüksek kalite ses teknolojileri ve grafik optimizasyonlarındaki yüksek performan göstermesi.

Bu işlemci kullanılarak, oyuncuların hile yapmasını önlemeye yönelik geliştirilen hile önleme motorları sayesinde, donanım üzerinde hile yapanlar kolaylıkla tespit edilebilecek.

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