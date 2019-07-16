taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7124
Euro
6.4176
Altın
1415.26
Borsa
98031.46
Gram Altın
260.012

Qualcomm, yeni mobil işlemcisi Snapdragon 855 Plus'ı duyurdu

Qualcomm, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarda bulunan Snapdargon 855 işlemcisinin daha geliştirilmiş modeli Snapdragon 855 Plu'ı açıkladı.

DHA | 16.07.2019 - 11:53..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Akıllı telefonlar için çeşitli işlemciler üreten Qualcomm, özellikle Snapdragon 855 ile birçok üst model akıllı telefona güç veriyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda bu işlemciye bir de 5G özelliği ekleyerek yeni nesil akıllı telefonlara 5G desteği de vermeye başlamıştı.

Qualcomm, Snapdragon 855 işlemcisini yenileyerek 'Plus' modelini kullanıma sundu. Daha çok oyun odaklı geliştirilen yeni işlemcide, bir önceki modele göre performans iyileştirmeleri bulunuyor.

snapdragon

SNAPDRAGON 855 PLUS ÖZELLİKLERİ

Yeni işlemcide hızlanan Adreno 640 grafik birimi ile yüzde 15 oranında performans artışı işlemciye yansıyor. Kryo 485 Prime çekirdekler ise 2.84 GHz hızından 2.96 GHz'e yükseltildi. Sinyal işlemciler veya yapay zeka motorları ile aynı seviyede olan Snapdragon 855 Plus, daha çok mobil oyunculuk için tasarlanan bir işlemci olarak dikkat çekiyor.

snapdragon 855

Snapdragon 855 Plus sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları için de daha iyi bir seçenek oluşturuyor. Yeni işlemcinin performans testi sonuçları da Asus ROG Phone 2 baz alınarak hesaplanacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni açtı

184
Alessandra Ambrosio tatilde

Alessandra Ambrosio tatilde

60
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

62
İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

İtalya’daki Neo-Nazi operasyonunda polis füze buldu

37
İki çocuk annesi Yüksel Ak fit görüntüsüyle dikkat çekti

İki çocuk annesi Yüksel Ak fit görüntüsüyle dikkat çekti

38
ABD'nin, Türkiye ve S-400 açıklaması yine ertelendi

ABD'nin, Türkiye ve S-400 açıklaması yine ertelendi

77
S-400 sevkiyatında beşinci gün

S-400 sevkiyatında beşinci gün

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir