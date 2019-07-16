Qualcomm, yeni mobil işlemcisi Snapdragon 855 Plus'ı duyurdu

Akıllı telefonlar için çeşitli işlemciler üreten Qualcomm, özellikle Snapdragon 855 ile birçok üst model akıllı telefona güç veriyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda bu işlemciye bir de 5G özelliği ekleyerek yeni nesil akıllı telefonlara 5G desteği de vermeye başlamıştı.

Qualcomm, Snapdragon 855 işlemcisini yenileyerek 'Plus' modelini kullanıma sundu. Daha çok oyun odaklı geliştirilen yeni işlemcide, bir önceki modele göre performans iyileştirmeleri bulunuyor.

SNAPDRAGON 855 PLUS ÖZELLİKLERİ

Yeni işlemcide hızlanan Adreno 640 grafik birimi ile yüzde 15 oranında performans artışı işlemciye yansıyor. Kryo 485 Prime çekirdekler ise 2.84 GHz hızından 2.96 GHz'e yükseltildi. Sinyal işlemciler veya yapay zeka motorları ile aynı seviyede olan Snapdragon 855 Plus, daha çok mobil oyunculuk için tasarlanan bir işlemci olarak dikkat çekiyor.

Snapdragon 855 Plus sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik uygulamaları için de daha iyi bir seçenek oluşturuyor. Yeni işlemcinin performans testi sonuçları da Asus ROG Phone 2 baz alınarak hesaplanacak.