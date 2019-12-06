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Qualcomm'dan aynı anda iki parmağı da tarayabilen telefon sensörü

Qualcomm, aynı anda iki parmağı da tarayabilen yeni parmak izi okuyucusunu tanıttı.

Haber Merkezi | 06.12.2019 - 15:20..
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Her geçen yıl akıllı telefonlara yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. İlk başlarda telefonların tuşları üzerine yerleştirilen parmak izi okuyucuları, daha sonra ekran altında karşımıza çıkmaya başladı.

Hawaii’de gerçekleştirdiği teknoloji zirvesinde Snapdragon 865 işlemcisini tanıtan Qualcomm, şimdi de 17 kat daha büyük parmak izi okuyucusunu duyurdu.

QUALCOMM

İKİ PARMAĞI AYNI ANDA OKUYABİLİYOR

3D Sonic Max isimli yeni parmak izi sensörü, ek güvenlik önemleri isteyenler için aynı anda iki parmağınızı birden okuyabiliyor.

Qualcomm'un bir önceki sensörü; yavaş okuma hızları, hatalı okumalar ve bazı güvenlik açıkları nedeniyle eleştirilmişti. Şirket, bu sensörün piyasada bulunan diğer sensörlere göre daha hızlı ve güvenli olduğunu belirterek, söz konusu sorunların giderildiğini açıkladı.

qualcomm

BİR ÖNCEKİNE GÖRE OLDUKÇA BÜYÜK

Qualcomm'un bir önceki parmak izi sensörü 4mm x 9mm boyutundaydı. Yeni sensör ise  20mm x 30mm büyüklüğe sahip. Bu büyüklük, parmağınızı ekranda daha rahat ve hızlı bir şekilde okuyabilmek için oldukça kullanışlı olacak.

APPLE, YENİ SENSÖRE İLGİ DUYUYOR

Qualcomm'un 3D Sonic Max parmak izi sensörünün, önümüzdeki yıl hangi akıllı telefonlarda kullanılacağı şu an için bilinmiyor.  Ancak söylentilere göre Apple, Qualcomm'un sensörlerine oldukça ilgi gösteriyor. Eğer söylentiler doğruysa, önümüzdeki yıl tanıtılacak iPhone modellerinde, Qualcomm'un ekran altı parmak izi okuyucuları kullanılabilir.

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Qualcomm'dan aynı anda iki parmağı da tarayabilen telefon sensörü

Qualcomm'dan aynı anda iki parmağı da tarayabilen telefon sensörü

Qualcomm'dan aynı anda iki parmağı da tarayabilen telefon sensörü

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