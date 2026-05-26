Rafael Leao'dan kafaları karıştıran açıklama

Milan forması giyen Rafael Leao, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Portekizli yıldız, açıklamasında adeta Milan'a veda etti.

"HERKESE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Milan'da taraftarlarla sorun yaşayan ve adı ayrılıkla geçen başarılı futbolcunun sözleri şu şekilde:

“Bu dönem, fiziksel ve psikolojik dayanıklılığımı sonuna kadar sınadı ve bunu benimle yakından yaşayanlar, bunun benim için ne kadar zor olduğunu bilirler.



Bu nedenle, bu sezonun bizim yaşadığımızdan tamamen farklı bir yöne gitmesi için elimden gelenin en iyisini yapan herkese teşekkür etmek istiyorum.



Umarım Milan gelecek sezon yeniden zaferlere imza atar.”

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İDDİALARI

La Gazzetta dello Sports'ta yer alan habere göre, Galatasaray ve Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray, Rafael Leao'ya yıllık 10 milyon euro maaşın yanında ekstra bonuslar da içeren bir teklif hazırlıyor.

Fenerbahçe'de ise başkan adayı Hakan Safi'nin, Rafael Leao'yu takıma kazandırmak istediği haberleri gündeme gelmişti.

Şu ana kadar Milan ile herhangi bir temas kurulmadı. Olası bonservis bedelinin ise 40 ila 50 milyon euro arasında olması bekleniyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan yıldız oyuncu, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao'nun, güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor.