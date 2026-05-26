Rafael Leao'nun yorumu Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

Paolo Maldini ile Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin İstanbul'daki buluşması sosyal medyada gündem oldu.

Futbol elçisi olarak adı geçen Maldini'nin paylaşımına, Fenerbahçe ile anılan yıldız isimden gelen yorum ise sarı-lacivertli taraftarları hareketlendirdi.

"HARİKA BİR VAKİT GEÇİRDİK"

57 yaşındaki efsane isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakan Safi ile bir araya geldiği anları paylaşarak, "İstanbul'da Hakan Safi ile harika vakit geçirdik. Güçlü bir futbol zihni, tutkulu bir lider ve en önemlisi gerçek bir dost. Futbol üzerine harika sohbetler ettik ve gelecekte birlikte daha pek çok anı paylaşmaya devam edeceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

LEAO'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Öte yandan Rafael Leao da söz konusu paylaşıma yaptığı yorumla gündem yarattı.

Leao, Maldini'nin paylaşımına "Legend" (Efsane) yorumunu bıraktı.

DÜNYA KUPASI'NDA YER ALACAK

Portekiz Milli Futbol Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Leao, bu sezon Milan formasıyla 30 maça çıktı.

İsmi son dönemde Fenerbahçe ile anılan 26 yaşındaki sol kanat, bu müsabakalarda 10 gol ve 3 asistle mücadele etti.

65 milyon euro piyasa değeri bulunan Leoa'nun Milan ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.