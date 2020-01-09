Rafet El Roman yine ifşa oldu

Çapkınlıklarıyla magazin gündemini meşgul eden 51 yaşındaki Rafet El Roman, yine yakayı ele verdi.

Bir röportajında sosyal medya hesaplarından beğendiği kadınlara mesaj attığını itiraf eden El Roman'ın bu sefer de mesajları ifşa edildi.

SAHTE HESAP ÇIKTI

Ünlü şarkıcı, yine Instagram'dan beğendiği bir hesaba mesajlar atıp konuşmaya ve buluşmaya çalıştı. Üstelik ünlü şarkıcının DM'den konuşmaya çalıştığı hesabın da sahte olduğu ortaya çıktı.

Mesajları sosyal medyada yayınlanan El Roman, hala açıklama yapmadı.