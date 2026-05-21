Rafet El Roman çılgın dansını Dubai'de de yaptı

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, önceki gün Dubai'de konser verdi.

Ünlü şarkıcı, konserinde sergilediği sahne performansıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Konser sırasında müziğin ritmine kendini kaptıran sanatçının yaptığı ilginç dans figürleri, kısa sürede viral hale geldi.

Sahnedeki enerjik tavırları ve dikkat çeken hareketleri, izleyenleri hem şaşırttı hem de eğlendirdi.

Ünlü şarkıcı, "Biliyorsunuz 31 yıldır aynı dansı yapıyorum. 97 yılında çıkan “Seni sevmiyorum” şarkımla beraber… o günden bugüne kadar mevzu hep aynı ne yapalım sahnede durduramıyorum kendimi. Sevenler tabi ki her zaman güzel yorumlar yazıyor sevmeyenler ise acımasızca yorumlar yazıyor. Herkese selamlar sevgiler…” dedi.