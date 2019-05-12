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Rahipler Papa’nın önünde yerlere yattı

Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, pazar günü Vatikan’da ilginç bir kabul törenini yönetti.

REUTERS | 12.05.2019 - 12:31..
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Rahipler Papa’nın önünde yerlere yattı

Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Presbiteryen rahiplerin yemin ritüellerinin gerçekleştirildiği bir törene katıldı.

YERLERE YATARAK YEMİN ETTİLER

Vatikan’nın en önemli sembollerinden olan Aziz Petrus Bazilikası’nda gerçekleştirilen kabul töreni, dikkat çekici manzaralara sahne oldu.

Rahipler Papa’nın önünde yerlere yattı

Yemin ederek Presbiteryen Kilisesi’ndeki görevlerine başlamaya hak kazanan rahipler, Papa Francis’in önünde önce diz çökerek, daha sonra da uzanarak Katolik Kilisesi liderine olan bağlılıklarını gösterdi.

Rahipler Papa’nın önünde yerlere yattı

Rahipler Papa’nın önünde yerlere yattı

Rahipler Papa’nın önünde yerlere yattı

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