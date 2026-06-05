Rahmi Koç'un anlattığı Kürt fıkrası

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İzmir Amerikan Hastanesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Koç Holding Onursal Başkanı ve Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel de katıldı.

RAHMİ KOÇ'TAN TEPKİ ÇEKEN FIKRA

Rahmi Koç, açılışını gerçekleştirdiği hastaneyi, hasta ve muayene odalarını gezerken konuklara fıkra anlattı.

Ancak Kürt kadınları hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki topladı.

Rahmi Koç, Binali Yıldırım ve protokol ile beraberken anlattığı fıkrada, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş 'Hanımefendi perdenin arkasına giyinin, soyunun' deyince kadın, 'Doktor Bey, ilk sen soyun' demiş" ifadelerini kullandı.