Ramazan ayında teravih namazları evde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erbaş, koronavirüs salgını sebebiyle kapatılan camilerin Ramazan'da açık olup olmayacağını değerlendirdi.

TERAVİH EVDE KILINACAK

Müslüman alemi için Ramazan'da büyük önem arz eden teravih namazı için Erbaş, "Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimizi cemaatle namaza kapattık.

Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak" ifadelerini kullandı.

EVLERİ MESCİT YAPIN

Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaatte yapabiliriz" dedi.