Ramazan davulcuları eğitim aldı

11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı öncesi yaklaştı.

Pamukkale Belediyesi de bu Ramazan ayında görev yapacak davulcuları eğitimden geçirdi.

BANDO EKİBİ EĞİTİM VERDİ

Ramazan ayının en önemli simgelerinden biri olan sahur davulcuları, yapılan duyurulardan sonra alınan başvurularla belirlendi. Eğitime hak kazanan Ramazan davulcuları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Bando Şefliği’nde belirli teorik eğitimlerden geçirildi.

UYGULAMALI TEST

Davulcu adayları uygulamalı testten de geçti. Konservatuvar yetkililerin huzurunda davulcular, Pamukkaleli vatandaşları sahura kaldırmak için okuyacakları manileri söylerken, davullarıyla da hünerlerini gösterdi.

Ramazan davulcuları eğitimden geçti İZLE

"BÖYLE UYGULAMA GÖRMEDİM"

Uzun yıllardır sahurlarda davul çaldığını ifade eden 70 yaşındaki Hikmet Sarıkuş, “Davul çaldığım sürece böyle uygulama görmedim. Pamukkale Belediyemizin biz ramazan davulcularına yönelik yaptığı bu eğitim çok güzel oldu. Bütün arkadaşlarım adına Pamukkale Belediyesi’ne çok teşekkür ederim.” dedi.

"BİLMEYEN ÇALMAYI ÖĞRENSİN"

17 yaşındaki Sabri Durmaz ise “Bilen çalmalı bilmeyen de bu eğitimlerde davul çalmayı öğrenmeli. Pamukkale Belediyemizin organize ettiği bu eğitimler sayesinde bu işe bir kalite gelmiş oluyor.” diye konuştu.

Bu arada Pamukkale ilçesindeki 61 mahallenin tamamında, Ramazan davulcuları görev yapacak ve bazı büyük mahallelerde birden fazla davulcu yer alacak.

"ESKİ RAMAZAN'I YAŞATACAKLAR"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sayılı günler kaldığını belirterek, “Tüm İslam aleminde olduğu gibi ülkemizde, ilimizde ve Pamukkalemizde de Ramazan ayını idrak edeceğiz. Bu mübarek ayın sembollerinden olan davulları çalacak olan görevlilerin işlerini, bilinçli ve düzenli olarak yapmaları için gerekli eğitim çalışmaları tamamlandı. İlçe genelinde davulculuk yapacak olan arkadaşlarımız gerek manileriyle gerekse davulların ritmiyle halkımıza Ramazan’ı eski yıllardaki gibi yaşatacak. Yaklaşan mübarek Ramazan ayının tüm halkımıza hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ederim.” diye konuştu.