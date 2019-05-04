Ramazan öncesi zamlanan ürünler

11 ayın sultanı Ramazan yarın akşam kılınacak teravih namazı ve pazarı pazartesiye bağlayan gece kalkılacak sahurla başlıyor. Hafta sonunda birçok aile de Ramazan öncesi son mutfak alışverişini yapıp hazırlanmak için market alışverişinde.

Araştırma şirketinin marketlerin kampanya kataloglarından ve reklamlarından derlediği verilere göre fiyat değişimleri şu şekilde;

ZAMLANAN ÜRÜNLER

ÜRÜN 2018 FİYATI (TL) 2019 FİYATI (TL) ZAM ORANI (%) Pirinç 6.03 1KG 10.02 66 Kuru fasulye 6.52 1 KG 10.60 63 Sucuk 9.99 200/225 g 14.70 47 Beyaz peynir 15.65 1 KG 22.90 46 Küp şeker 4.13 1 KG 5.90 43 Un 9.25 5 KG 12.90 39 Bulgur 2.90 1 KG 3.70 28 Ayçiçek yağı 27.25 5 LT 34.50 27 Margarin 4.38 500 g 5.20 19 Taze kaşar 15.43 700 g 18.20 18

Öte yandan; 5 kg toz şekerin fiyatı yüzde 7 artarak 19,50 TL; 90 g pastırmanın fiyatı yüzde 6 artarak 12,24 TL’ye; 1 kg siyah zeytinin fiyatı yüzde 5 artarak 15,10 TL’ye; 60 g salamın fiyatı ise yüzde 2 artarak 3,13 TL’ye yükseldi.

FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER

ÜRÜN 2018 FİYATI (TL) 2019 FİYATI (TL) DÜŞÜŞ ORANI (%) Nohut 10.83 1 KG 8.90 18 Çay 20.33 1 KG 19.60 4 Tereyağı 35.30 1 KG 34.30 3





