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Bayburt'ta Ramazan pidesine zam yok

Bayburt Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, Ramazan pidesine zam yapılmayacağını açıkladı.

İHA |
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Bayburt'ta Ramazan pidesine zam yok

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman, Ramazan pidesinde 2019 yılı pide fiyatlarının geçerli olacağını bildirdi.

KORONA NEDENİYLE BU YIL PİDEYE ZAM YOK

Kahraman açıklamasında, Fırıncılar Odası'nın zam talebine rağmen, ülke genelinde Koronavirüs ile yapılan mücadele de göz önüne alınarak, bu yıl Ramazan pidesine zam yapılmayacağını açıkladı.

Başkan Karaman, Ramazan ayındaki pide fiyatlarının geçen yıl uygulanan 350 gr sade pide 3.00 TL, 350 gr yumurtalı pidenin ise 3.50 TL olacağını belirtti.

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