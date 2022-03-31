Bu sene iftar çadırları kurulacak mı? 2022 iftar çadırı adresleri

Bu sene iftar çadırları kurulacak mı? 2022 iftar çadırı adresleri

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl kurulmayan iftar çadırlarının bu seneki durumu araştırılıyor. Peki 2022 iftar çadırları kurulacak mı, nerelere kurulacak? İşte iftar çadırı adresleri...

Ramazan ayındaki birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi haline gelen iftar çadırlarının akıbeti gündemde yerini aldı.

Geçen sene salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk oluşturacağı nedeniyle iftar çadırları kurulmamıştı.

Bu sene Ramazan'da iftar çadırı olacak mı, nerelere kurulacak merak ediliyor.

İhtiyaç sahipleri ve iftar saatinde evine yetişemeyecek olan vatandaşlar bu Ramazan çadırlarında oruçlarını açıyor.

İftarlarını çadırlarda açan vatandalar, konuya dair detayları araştırıyor.

Peki 2022 bu sene iftar çadırı kurulacak mı? İşte ayrıntılar...

İFTAR ÇADIRLARI KURULACAK MI 2022?

Aşılama oranlarının artması ve vaka sayılarında yaşanan düşüşle birlikte 2022 yılı Ramazan ayında iftar çadırlarının kurulması bekleniyor.

İFTAR ÇADIRI NERELERDE KURULACAK?

İftar çadırları 81 ilin tüm ilçelerinde belediyeler, muhtarlıklar ve yardımseverlerin işbirliği ile kuruluyor. Meydanlarda, sokaklarda, parklarda ve bahçelerde kurulan sofralara halk davet ediliyor.

İstanbul'da Güngören Belediyesi, ilk Ramazan çadırını kurarak ilk oruca hazırlandı. İftar çadırı Ramazan boyunca İzzet Begoviç parkında yer alacak.

Önceki senelere bakıldığında iftar çadırları Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy, Eminönü ve Aksaray Meydanları'nda; Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Çekmeköy ve Kadıköy'de bulunuyor.