Diş fırçalamak ve misvak kullanmak orucu bozar mı? 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'in en önemli ibadeti olan oruç, müminler tarafından tutuluyor. Müslümanlar orucu nelerin bozup bozmadığını araştırıyor. Peki diş fırçalamak, misvak kullanmak orucu bozar mı?

Diş fırçalamak, her gün düzenli olarak ağız temizliği için yaptığımız bir ihtiyaçtır. Oruç tutarken de diş fırçalama hissiyatı hisseden vatandaşlar, Diyanet üzerinden oruçlarının bozulup bozulmayacağını araştırıyor. Misvak kullanmak ta buna dahil. Peki, diş fırçalamak, misvak kullanmak orucu bozar mı? İşte Diyanetin cevabı...

Oruçlu iken diş fırçalamak orucu bozar mı?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Misvak kullanmak orucu bozar mı ?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasında ağız ve diş temizliği asıl olup, o dönemde diş temizliğinde misvak kullanılmakta idi. Bugün misvak yerine diş fırçası kullanılmaktadır. Ağız ve diş sağlığı için uygun olan herhangi bir ürünün veya yöntemin kullanılmasıyla bu sünnet yerine getirilmiş olur. Misvak kullanmak oruca engel değildir yani orucu bozmaz.