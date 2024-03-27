Oruç tutamayanlar ne kadar fidye verecek? 2024 yılı oruç fidyesi miktarı İslam dinine göre, Ramazan ayında oruç tutamayan kişilerin ödemesi gereken bir fidye bedeli bulunmaktadır. Fidye ödemekle yükümlü olan kişiler, belirlenen tutarı araştırıyor. Peki, oruç tutamayanlar ne kadar fidye ödeyecek? Kimler fidye vermekle yükümlü?

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İslam Dini, zorluk değil kolaylık dinidir. Oruç tutmakta zorlanan hastalar, yaşlılar, oruç tutamayacak durumda ağır, ölümcül hastalar tutamadıkları orucun fidyesini verebiliyor.

Ramazan fidyesi bedeli, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayetlerde belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır.

Fidye vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir.

Ramazan ayında ödemesi gereken fidyeyi henüz ödeyememiş kişiler Ramazan ayından sonra bu fidyelerini ödeyebilirler.

2024 Oruç fidyesi ne kadar ?

2024 Yılında verilecek asgari fiyde bedeli fitre ile aynıdır ve bu sene 130 TL olarak belirlenmiştir.