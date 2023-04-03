Orucu kasten bozmanın kefareti 11 Ayın sultanı Ramazan-ı Şerifin en önemli ibadeti olan oruç, aslında en zor ibadet olarak ta nitelendirilebiliyor. Zor bir ibadet olsa da insanın kendini dizginleyebilmesi, açın halinden anlaması ve nefsini köreltmesi için çok büyük bir fırsat aslında. Peki orucu kasten bozmanın kefareti nedir? Kefaret nasıl ödenir?

Orucu dayanamayıp keyfi yere kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan’ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s.), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir. (Buhârî) Peki kefaret nedir? Kefaret nasıl ödenir? Kaç gün tutulmalı? Tüm detaylarıyla sizler için araştırdık...

Orucu Kasten bozmanın kefareti

Kefaret kelimesi sözlükte “örten, gizleyen” anlamına gelir. Dinî bir terim olarak ise, “işlenen bir kusur ve günahtan dolayı Allah Teâlâ’dan af ve mağfiret dilemek niyetiyle yapılan, ceza özelliği de bulunan bir tür malî ve bedenî ibadet”tir.

Oruçta kefaret gerektiren halleri şöyle sıralayabiliriz.

1) Bile bile yiyip içmek. Ayrıca alışkanlık hâline gelmiş kil, toprak vs.şeyleri yemek. Çiğ et, pastırma vb. yemek. Sigara içmek, enfiye çekmek. Dışarıdansusam veya buğday tanesi gibi şeyleri bilerek yemek.

2) Cinsî münasebette bulunmak.

3) Kan aldırmak, dişlerini fırçalamak ve sürme çekmek gibi orucu bozmayan şeyleri yaptıktan sonra, bunların orucu bozmadığını bildiği hâlde, orucu bozan şeylerden birini yapmak. Az miktarda tuz yemek.

Oruç kefareti kaç gün?

Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Kefaret orucu yerine para verilebilir mi?

Ramazan ayında ciddi sağlık sorunları geçirebilirsiniz. Bu gibi durumlarda daha sonrası için kefaret orucu tutma gücünüz olmayabilir.

Eğer oruç tutmaya gücünüz yoksa ve sağlık sorunları nedeniyle oruç tutmanız yasaksa (İyileşme umudu olmayacak kadar hastalık varsa) 61 gün boyunca 1 fakiri doyurabilirsiniz. Önerilen başka bir kefaret ise 61 fakiri 1 günde doyurmak oluyor.

Ramazan ayı içinde niyet edip kendi isteğinizle bozduğunuz oruçları bu şekilde telafi edebilirsiniz. Yeniden hatırlatmak gerekir ki; orucun kendi isteğinizle bozulması gerekir. Hastalık, unutkanlık ya da ciddi sağlık sorunları için kefaret orucu tutmanız gerekmez.