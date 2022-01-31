Üç Aylar ne zaman? İşte 2022 yılı Üç Aylar Takvimi

Üç Aylar ne zaman? İşte 2022 yılı Üç Aylar Takvimi

Rahmet ve mağfiret mevsimi olan, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran Üç Ayların başlamasına çok az bir vakit kaldı. Peki Üç Aylar ne zaman ? İşte 2022 yılı Üç Aylar takvimi...

Üç Aylar bereketin, ibadetin ve yardımlaşmanın mevsimidir. Regaib kandiliyle başlar, Miraç ve Berat Kandiliyle devam eder.

Kadir gecesiyle zirveye ulaşır ve Ramazan bayramıyla taçlanır...

Peki Kandiller hangi tarihte ? Ramazan ne zaman başlıyor. İşte sizin için hazırladığımız 2022 üç aylar takvimi...

Üç Ayların ilk ayı olan Receb ayı, 2022 yılı içinde 2 Şubat'ta başlıyor.

Receb ayının ilk Perşembesi olan 3 Şubat Regaib gecesi,

Recep Ayının 27. gecesi, 27 Şubat Miraç Kandili,

Şaban Ayının 15. Gecesi, 17 Mart Berat Kandili,

Ramazan Ayının 27. Gecesi, 27 Nisan Kadir Gecesi olarak ihya edilecek.

1 Mayıs 2022 Arefe günüyken, 2 Mayıs 2022 ise Ramazan bayramı olarak kutlanacak.

Bu Gecelerden en makbulü Kadir Gecesi'dir. Kadir Suresinde şu şekilde buyurulur:

"Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

Bilir misin nedir Kadir gecesi?

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır." (Kadir Suresi 1-3)

HZ. PEYGAMBER(S.A.V)'İN ÜÇ AYLAR DUASI

Resûlullah Efendimiz ümmetine Üç Aylar'da okuması için şu duayı tavsiye ediyor:

“Ey Allâhʼımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, ve bizi Ramazan'a ulaştır."

Tövbe Kapılarının açıldığı bu mübarek günlerde yaptığımız her ibadet, yardım ve iyilik, Allah katında normal günde yaptıklarımızdan kat ve kat daha ecirli sayılıyor...