Yalnızca oruç tutanların girebileceği Cennet kapısı: 'Reyyan'

Oruç tutmak zor olsa da, sabrı ve şükrü öğretir insana. Bu sabrın mükafatı elbette var. Cennette Sadece oruçluların girebileceği bir kapı olduğunu biliyor muydunuz? Gelin bu kapıyı beraber tanıyalım.

Oruç tutmak, nefse en zor gelen ibadettir. İnsan her ibadeti kolaylıkla yapar da, aç ve susuz kalmak bazen çok ağır gelebilir. Ama tüm bu zorluğa rağmen Ramazan orucunu tutabilenlerin, cennette çok güzel mertebede olacağını buyuruyor Hz. Peygamber. (SAV)

Peygamberimiz şöyle anlatmışlar: “Cennet’te ‘Reyyan’ isminde bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruç tutanlar girdiler mi artık o kapı sırlanır, bir daha oradan kimse giremez... Ve o Reyyan Kapısı’ndan geçerek cennete girenler bir daha ebediyen susuzluk da çekmezler...”

Bu haber; oruç tutmanın Allah Teala katındaki değerini işaret eden bir hadisidir Peygamberimizin (sav)... Nasıl bir görkemli kapıdır o Reyyan ki, sadece oruçlulara bahşedilmiştir. O kapıyı hayal etmek bile oruçluyken Mü'mine umut verir, iyi gelir.

Reyyan; mana olarak 'Suya kanan' demektir. Mümin, dünya hayatında Allahın farz kıldığı ramazan orucunu tutup sabırla görevini yerine getirdi, aç ve susuz kaldı, Reyyan kapısı oruçluyu tanıyacak, cennetin Reyyan kapısından girdiğinde asla bir daha susuz kalmayacak, suya kanacak...

CENNETİN SEKİZ KAPISI

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Allah yolunda çift sadaka veren kimse, cennetin muhtelif kapılarından, ‘Ey Allah'ın (sevgili) kulu! Burada hayır ve bereket vardır’, diye çağırılır. Sürekli namaz kılanlar namaz kapısından, mücahidler cihad kapısından, oruçlular Reyyân kapısından, sadaka vermeyi sevenler de sadaka kapısından (cennete girmeye) davet edilirler."

Ebû Bekir radıyallahu anh:

- Anam babam sana kurban olsun ey Allah'ın Resulü! Gerçi bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağırılmaya ihtiyacı yoktur ama, bu kapıların hepsinden birden çağrılacak kimseler de var mıdır? dedi.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

- "Evet, vardır. Senin de o bahtiyârlardan olacağını ümit ederim" buyurdu. [1]

Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Cennette reyyân denilen bir kapı vardır ki, kıyamet günü oradan ancak oruçlular girecek, onlardan başka kimse giremeyecektir. Oruçlular nerede? diye çağrılır. Onlar da kalkıp girerler ve o kapıdan onlardan başkası asla giremez. Oruçlular girince o kapı kapanır ve bir daha oradan kimse girmez."[2]

(Birinci hadisteki çift sadaka, bazı rivayetlerde iki koyun, iki sığır, iki dirhem diye aynı maldan, aynı cinsten iki sadaka şeklinde açıklanmıştır. Bu ifadeden, sadaka vermeye mümkün olduğunca devam eden kimselerin kastedilmiş olma ihtimali bulunmaktadır, hatta bu ihtimal daha da kuvvetli gözükmektedir.)

DÜNYADA ORUÇ TUTARKEN SUSUZLUK ÇEKENLER BU KAPIDAN GİRECEK

Sadaka vermeyi ve iyilik yapmayı bir çeşit alışkanlık haline getirmiş olan kimseler muhtelif cennet kapılarının her birinden ayrı ayrı davet edileceklerdir. Yani namaz, cihad ve sadaka gibi ibadet ve iyilikleri sürekli yapanlar bu ibadetlere ayrılmış kapılardan çağrılacaklardır.

Oruçluların, diğer bir ifadeyle oruç tutmaya özel önem verenlerin, çok oruç tutanların reyyân isimli kapıdan çağırılması ise, onlara özel bir ikrâmdır. Zira reyyân, "atşân"ın tam karşıtı bir anlam ifade etmektedir. Atşân, "susuzluktan yanmış"; reyyân, "suya kanmış" demektir.

Yalnızca dünyada oruç tutarken susuzluk çekenlerin bu kapıdan girecek olmaları ve o kapıdan onlardan başka hiç kimsenin giremeyecek olması ikinci hadiste bildirilen gıpta edilmeye lâyık bir üstünlüktür. Hatta o kapıdan girenlerin asla susuzluk yüzü görmeyeceği, "Kim bu kapıdan girerse, sonsuza dek susuzluk hissi duymaz" diye açıkça müjdelenmiştir.(bk. İbni Mâce, Sıyâm 2; Nesâî, Sıyâm 43).

Hiç şüphesiz bu ayrıcalık oruç ibadetinin, diğer ibadetler arasındaki yerini ve kıymetini göstermektedir.