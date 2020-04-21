Ramazan'da koronavirüs önlemleri

Genelgeye göre yeni tip Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

İFTARDAN ÖNCE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ARTACAK

Ramazanda trafik yoğunluğunun önlenmesi için iftardan en az 3 saat önce toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak.

FIRINLAR İFTARDAN 2 SAAT ÖNCE KAPANACAK

İftar saati ve öncesindeki kuyruklar Kovid-19 riskini artıracağından fırınlardaki ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.

TÜRBE MEZARLIK ZİYARETİNE DÜZENLEME

Ramazanda türbe ziyaretleri kısıtlanacak, mezarlara giriş çıkışlar ayrı planlanacak, arife ve bayramda mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak.

RAMZAN DAVULCUSU BAHŞİŞ TOPLAMAYACAK

Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına izin verilmeyecek, hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek.

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