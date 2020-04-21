taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9763
Euro
7.578
Altın
1683.75
Borsa
97619
Gram Altın
377.184
Bitcoin
48440.78

Ramazan'da koronavirüs önlemleri

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ramazan tedbirleri genelgesi gönderildi.

DHA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et
Ramazan'da koronavirüs önlemleri

Ramazan'da koronavirüs önlemleri

Genelgeye göre yeni tip Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.

İFTARDAN ÖNCE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ARTACAK

Ramazanda trafik yoğunluğunun önlenmesi için iftardan en az 3 saat önce toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak.

FIRINLAR İFTARDAN 2 SAAT ÖNCE KAPANACAK

İftar saati ve öncesindeki kuyruklar Kovid-19 riskini artıracağından fırınlardaki ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.

TÜRBE MEZARLIK ZİYARETİNE DÜZENLEME

Ramazanda türbe ziyaretleri kısıtlanacak, mezarlara giriş çıkışlar ayrı planlanacak, arife ve bayramda mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak.

RAMZAN DAVULCUSU BAHŞİŞ TOPLAMAYACAK

Ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına izin verilmeyecek, hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek.

AYRINTILAR GELİYOR..

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile koronavirüse karşı mücadeleyi ele aldı.
Türkiye'deki son korona bilançosu
Sağlık Bakanı Koca, 21 Nisan koronavirüs tablosunun açıklanmasının ardından "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma" dedi.
Ömer Çelik: Salgına en hazırlıklı yakalanan ülkeyiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, Sağlıkta yapılan devrimin ülkeyi hazırlıklı hale getirdiğini söyledi.
Fikirci Bey yazdı: İstanbul ANKARA ARASI KAÇ YIL?
İstanbul’u sel almışken Bodrum’a tatile, Elazığ’da deprem olurken Erzurum’a kayak yapmaya giden, marketten 60-90 liraya toplanacak yardım paketini 150 liraya satmaya çalışan bir beceriksizlik..
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
Sokağa çıkma yasağı öncesi bakkal ve marketlere düzenleme
262
Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı
Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı
123
Türkiye'deki son korona bilançosu
Türkiye'deki son korona bilançosu
259
Acun Ilıcalı'dan tekneli paylaşım
Acun Ilıcalı'dan tekneli paylaşım
175
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
Bakan Albayrak: 1 milyon yazılımcı projemiz tamamlandı
419
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
Göztepe Şehir Hastanesi'nin yüzde 90'ı tamamlandı
323
Bekçilerin unvan talebi rapora girdi
Bekçilerin unvan talebi rapora girdi
1031
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir