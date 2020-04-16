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Ramazan'da pide sorunu yaşanmayacak

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı, koronavirüsle mücadele kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını, Ramazan pidesi üretiminde ve satışında bir sorun yaşanmayacağını bildirdi.

AA |
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Ramazan'da pide sorunu yaşanmayacak

Ramazan'da pide sorunu yaşanmayacak

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, yaklaşan Ramazan ayında koronavirüs şartlarında ne gibi önlemler alındığına dair açıklamalarda bulundu.

Çetin, ramazan pidesiyle ilgili gerekli çalışmaların yapıldığını, ürün stoklarının hazırlandığını ve virüsle ilgili alınacak önlemlerin görüşüldüğünü söyledi.

"PİDELER FIRINLARDA OLACAK"

Pidenin fiyatının henüz belli olmadığını aktaran Çetin, "Ramazan pidesi her yıl olduğu gibi bu yıl da fırınlarımızda olacak, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Pide kuyrukları oluşmaması için elimizden geleni yapacağız, erken üretimlere başlayacağız." dedi.

Ramazan'da pide sorunu yaşanmayacak

"SATIŞLARDA SOSYAL MESAFEYİ KORUYACAĞIZ"

Ellerinde erken saatlerde pide stoku tutacaklarını söyleyen Çetin, "Sosyal mesafeyi koruyucu tedbirleri zaten işletmelerimizde aldık. Kapılarımızda birer personel bekletip sosyal mesafeyi koruyacağız. Pidenin çıkarılması noktasında çalışmalarımız vardı, fırıncı esnafımız da pide üretmek istiyor tabii ki. Bu doğrultuda inşallah vatandaşlarımızı ve esnafımızı da mağdur etmeden bir ortak yol bulup pide üretimini gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

"FIRINCILAR HAFTA SONUNA HAZIR DURUMDA"

Çetin, fırıncıların geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da ekmek satışına hazır olduğunu kaydederek, ekmekle ilgili un ve maya gibi tüm ham maddelerin stoklandığını belirtti.

İstanbul Valiliği'nin talimatı doğrultunda sokaklarda ve caddelerde şoförler aracılığıyla halka ekmek dağıtacaklarını söyleyen Çetin, "Şoförlerimiz, yanlarında ilave personel istihdam edecek. Ekmeği verenle parayı veren personelin aynı olmaması kaydıyla hijyeni sağlayarak, sosyal mesafeyi sağlayarak satışlarımızı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"MAHALLELERDE SATIŞ ORGANİZE EDİLMELİ"

Erdoğan Çetin, geçen hafta sonu bazı fırıncılar arasında sokak ve mahallelerin paylaşılamaması nedeniyle kavga yaşandığını hatırlatarak, şunları aktardı:

"Bunun oluşmaması anlamında biz kamu otoritesinden destek istiyoruz. Örneğin bir mahallede bir fırın var, ancak başka bir ilçeden bir fırının o mahalleye gelip ekmek satma gayreti içinde olması, kavgalara sebebiyet verdi. Örneğin 'Her işletme kendi ilçesinde, kendi mahallesinde arabasıyla ekmeğini satabilir.' şeklinde kararlar alınmasını bekliyoruz. Sokakları, mahalleleri kamu otoritesinin organize etmesini istiyoruz. Bu konuda kaymakamlık, ilçe belediyesi veya valilik talimatı olabilir."

Tüm insanların evinde olduğu dönemde fırıncı esnafının risk alarak virüse karşı mücadele verdiğini vurgulayan Çetin, fırıncılara teşekkür etti.

Ramazan'da pide sorunu yaşanmayacak

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