Ramazan'da sağlıklı beslenme tüyoları

11 ayın sultanı Ramazan, hoş geldi sefalar getirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle iftar davetlerinin, Ramazan etkinliklerinin olmayacağı biraz buruk bir Ramazan ayı geçireceğiz. Aslında bunu bir avantaja çevirebiliriz. Sadece evlerimizde iftar ve sahur yapacağımız için beslenme planımıza dengeli bir şekilde harfiyen uyabiliriz.

Ramazan ayında gün boyunca yemek yemediğimiz için iftar ve sahura çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yeterli ve dengeli beslenmek, Ramazan ayı da dahil olmak üzere hayatın her döneminde çok önemli. Sağlık sorunu olmayan insanlar; dengeli bir beslenme programı uygulayarak Ramazan ayını sorunsuz bir şekilde geçirebilir.

Oruç, yüksek kolesterol, kalp hastalığı ve obezite gibi sağlık sorunlarının önlenmesinin yanı sıra zihinsel sağlığı ve refahı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

16 saatlik bir oruç, ilk bakışta günlük beslenme ve hidrasyonunuzu dengelemede zor bir şeymiş gibi görünebilir. Ancak, bu tamamen yaptığınız yiyecek ve içecek seçimlerine bağlı olarak değişir.

SAHURU ATLAMAYIN

Sahuru hiçbir şekilde atlamayın. Sahurun uzun oruç saatlerinde dayanacak enerjiyi sağlayacak nitelikte ve sağlıklı olması gerekir. Sağlıklı bir sahur için öğününüze bol miktarda taze meyve ve sebze, et ve süt ürünleri eklemeyi unutmayın.

Lif açısından zengin olan meyve ve sebzeler, daha uzun süre tok tutar. Ayrıca sağlık için hayati önem taşıyan vitaminler, mineraller ve fitokimyasallar içerirler.

Kahverengi pirinç ve kepekli ekmek gibi yüksek lifli karbonhidratlı yiyeceklerin sindirimi daha uzun sürer ve enerji seviyelerinin daha uzun süre korunmasına yardımcı olur.

Derisiz tavuk, yağsız et, balık ve süt ürünleri mükemmel birer protein kaynağıdır. Ayrıca, vücut dokusunu onarmaya ve inşa etmeye ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olurlar. Yüksek kalsiyumlu süt ürünleri tüketmek de güçlü kemiklerin korunmasına yardımcı olur. Laktoz intoleransı olanlar laktozsuz süt veya kalsiyumla güçlendirilmiş soya sütü seçebilirler.

İFTARDA AŞIRIYA KAÇMAYIN

İftar, bir günlük orucun ardından enerji seviyelerimizi yenilediğimiz zamandır. Size sadece kaloriden başka bir şey vermeyecek çeşitli sağlıksız yiyeceklerin cazibesine kapılmayın. Bunun yerine, ailenizle birlikte yiyebileceğiniz sağlıklı, ev yapımı iftar yemeklerini tercih edin.

Geleneksel olarak, orucumuzu hurma ile açarız. Hurmalar mükemmel bir enerji kaynağıdır. Aynı zamanda kasların ve sinirlerin iyi çalışmasına yardımcı olan potasyum açısından da zengindir. Meyve ve sebzeler, tahıllar, kurubaklagiller, et ve süt olmak üzere tüm önemli besin gruplarından tüketmeye çalışın.

SUSUZ KALMAYIN

Gün içinde su içemeyeceğimiz için, iftar-sahur arasında mümkün olduğunca fazla su içmeye çalışın. Susuz kalma riskini azaltmak için iftar ve sahur arasında en az 8 bardak su içmeye çalışın. Kafeinli içecekleri sınırlandırın çünkü, vücutta sıvı kaybını artırırlar. Vücudun susuz kalmasını önlemeye yardımcı olabilecek meyve ve sebzeler de tüketilebilir.

SAĞLIKLI BESİNLER TERCİH EDİN

Yeterli ve dengeli beslenme, sağlığın anahtarıdır. Ramazan ayı boyunca normal diyetinizden çok fazla sapmayın. Bol miktarda taze meyve ve sebze tüketin ve işlenmiş gıdalardan mümkün olduğunca kaçının. Kızartılmış yiyecekleri minimum düzeyde tüketin. Daha uzun süre tok tutan lif bakımından zengin gıdaları tüketin.

İftara genellikle bir ziyafet gözüyle bakarız. Lezzetli Ramazan tatlılarına, özellikle bu tür zamanlarda direnmek zordur. Ağır tatlıların sindirimi güçlendireceğini ve ani kan şekeri yükselmelerine neden olabileceğini ayrıca aşırı kalori yüklü olduklarını unutmayın.

TÜM GÜN ENERJİK KALMANIZI SAĞLAYACAK YİYECEKLER

Yumurta: En besleyici gıdaların başında gelen yumurtalar, protein bakımından çok zengindir. Yumurtalar daha uzun süre tok kalmak için harika bir yoldur ve oldukça lezzetlidirler.

Avokado: Bu inanılmaz besleyici meyve, sahur sırasında tüketilebilecek en iyi besinlerden biri. Avokadolar tek başlarına tüketilebilir ayrıca herhangi bir yemeğe zengin bir doku ve lezzet katarlar. Lif bakımından çok zengindirler. Lifler yavaş sindirilen ve kan şekeri artışlarını azaltan maddelerdir.

Ham bal: Ham ballar, sağlığı artırabilecek birçok fitokimyasal ve flavonoid içerir. Bal, enerjiyi arttırmak için çok iyidir. Mükemmel bir antioksidan kaynağıdır. Antibakteriyel etkileri bile vardır. Günde 1-2 yemek kaşığı tüketilebilir.

Hurma: Hurmalar, çok yüksek potasyum içeriğine sahiptirler. Sağlık yararları olan ve tokluk hissini artırabilen çözünür bir lif olan beta-D-glukan adı verilen bir besine sahiptirler.

İncir: Kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum gibi anahtar mineralleri içerirler. Ayrıca mükemmel bir lif kaynağıdır ve sağlıklı kan şekeri seviyelerini korurlar. İncirler alkali bir besindir, yani vücudun pH'ını dengelemeye yardımcı olurlar.

Yoğurt: Doğal yoğurt, sahur için harika bir seçimdir. Oldukça iyi bir protein kaynağıdır. Ayrıca bağırsak sağlığı ve bağışıklık için hayati öneme sahip olan probiyotiklerle doludur.