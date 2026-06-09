Range Rover tarihinde bir ilk: Elektrikli model yıl bitmeden geliyor

Yaşanan gecikmelerin ardından yeniden sahneye çıkmaya hazırlanan Range Rover Electric modelinin, 2026 yılı içerisinde siparişe açılacağı resmi olarak doğrulandı.

Markanın elektrikli dönüşümünü başlatacak olan bu lüks SUV modeli, Wimbledon gibi prestijli etkinliklerde sergilenerek dünyaya gösterilecek.

KLASİK TASARIM VE GÜÇLÜ ELEKTRİKLİ MOTOR BİR ARADA

Yeni Range Rover Electric, dışarıdan bakıldığında markanın klasik çizgisini korurken kaputunun altında tamamen elektrikli bir sistem taşıyacak.

Araçta sessizlik, güçlü hızlanma ve yüksek arazi kabiliyeti bir arada sunularak geleneksel Range Rover hissinin korunması hedefleniyor.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Çift elektrik motoruna sahip olan dört tekerlekten çekişli model, 542 beygir güç ve yaklaşık 850 Nm tork üretebiliyor.

Araç bünyesindeki 117 kWh kapasiteli batarya ve 800V elektrik mimarisi sayesinde kullanıcılara en az 483 kilometre menzil sunulacak.

Çift odacıklı havalı süspansiyon ve tek pedal sürüş desteği içeren lüks SUV, 3,5 tonun üzerinde bir çekme kapasitesi sağlıyor.

Standart ve uzun aks mesafesi gövde seçenekleriyle üretilecek olan araç, markanın lüks SUV anlayışını elektrikli çağa taşıyacak.

ELEKTRİKLİ RANGE ROVER FİYATI

Range Rover Electric modelinin resmi satış fiyatı henüz açıklanmasa da markanın en üst seviye V8 seçeneklerine yakın bir etikete sahip olması bekleniyor.

İngiltere pazarında 150 bin sterlinin biraz altında satılacağı konuşulan otomobilin Türkiye fiyatı hakkında ise henüz net bir bilgi yok.