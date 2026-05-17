Rasim Ozan Kütahyalı iddialara net cevaplar verdi

Geçtiğimiz günlerde Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın, Emniyet ifadesi ortaya çıktı.



Hakkındaki suçlamalara ilişkin yöneltilen sorulara net yanıtlar veren Kütahyalı, ifadeleriyle tüm olayı ortaya koydu.

Kütahyalı, kendisine para gönderen kişi ya da firmaları tanımadığını belirtip, TCK 220 kapsamında hiçbir suç örgütüne üyeliğinin bulunmadığını, hayatı boyunca resmi de olsa bahis oynamadığını söyledi.

"TÜM HAYATIM ARAŞTIRILSIN"

Tüm hayatının araştırılması talebinde bulunan Kütahyalı, "bahis ve kumarın izine rastlanılmayacağını" vurgulayarak şu ifadeleri verdi;

“Benim yapmış olduğum tüm işlem, kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kendi kredi kart borçlarımı döndürebilmek için bu işe başladım ve böyle devam etti. Zaman zaman gelen tutarları yatırım yaptım; altın aldım, döviz aldım. Servet Sağlam ve Mehmet Güneş isimli iki esnafa kredi kartım ile sanal kartlarımdan para çektirdim. Perpa isimli çarşıda yan yana olan dükkanlar hep bu işleri yaptırıyordu; kamu görevlileri dahil bu işlemleri yaptıranlar oluyordu. Servet Sağlam ve Mehmet Güneş, bana çeşitli hesaplardan para gönderdiler. Ben bana para yatıran kişi ya da kişiler ile firmaları tanımıyorum, bilmiyorum. Onları muhtemelen Mehmet Güneş ve Servet Sağlam tanımaktadır. TCK 220 kapsamında hiçbir suç örgütüne üyeliğim yoktur, burada belirtilen ve bana isnat edilen bu suçlamaların kenarından bile geçmedim. Hayatımda kesinlikle resmi dahil olsa da bahis oynamadım. Tüm hayatım araştırılsın, bahis ve kumarın izine rastlanılmaz. Kripto para cüzdanım yoktur. Elektronik para kuruluşları ile ilgili tek bir hesabım ve onlara para göndermişliğim yok.”

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

“Bana para gönderen şahıslar problemli ise bunları Mehmet Güneş ve Servet Sağlam bilecektir. Ben sadece bana ödenmesi gereken borcun benim hesabıma gelip gelmemesi ile ilgilendim, paranın bana kimden geldiğine bakmadım. Servet veya Mehmet'in bir arkadaşı olabileceğini ve bu arkadaşlarından bir alacağının olabileceğini düşündüm. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”

"CEVAPLAYAMAYACAĞIM HİÇBİR SORU YOK"

“Eşim hamiledir ve her gün ağlamaktadır. Düşük yapması ihtimalinden korkuyorum. Ayrıca 12 yaşındaki kızım da 2 gündür akran zorbalığı yaşamaktadır ve tüm gün ağlamaktadırlar. Çünkü medya benim haberlerimi yapmaktadır. Çoğu uydurma haberdir. Bir an evvel hamile olan eşime ve iki kızıma kavuşmak istiyorum. Onları yalnız bırakırsam yaşanacaklardan endişe ediyorum. Hamile olan eşimin ve iki kızımın 3 gündür yaşadığı ıstırap beni mahvediyor. Cevaplayamadığım ve cevaplamayacağım hiçbir soru yok, tüm kredi kart işlemlerini izah ettim.”