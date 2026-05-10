Rasim Ozan Kütahyalı: Sen Atatürk'ü koluna yazıyorsun devlet milyon dolarlık füzeye

Kim gerçek Atatürkçü tartışması...

Ensonhaber YouTube kanalında yaptığı yorum ve değerlendirmeler ile sık sık gündemi belirleyen Rasim Ozan Kütahyalı'dan yine dikkat çeken bir çıkış geldi.

Geçtiğimiz günlerde ilk kez görücüye çıkan Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN'A değinen Kütahyalı, Türk savunma sanayisinin yeni ürünü üzerinden farklı bir noktaya parmak bastı.

Füzenin burun kısmında yer alan Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasına dikkat çeken Kütahyalı, kendine has değerlendirmelerinden birinde bulunarak şunları söyledi:

"RADİKAL LAİKLER SENELERDİR 'ATATÜRK'Ü HER YERDEN SİLİYORLAR' DİYOR"

"Gördüm. Bak şimdi, Türkiye’de senelerdir 'Radikal laikler Atatürk’ü her yerden siliyorlar' deniyor.

Caddelerin yüzde 90’ı Atatürk Caddesi, stadyumların yüzde 90’ı Atatürk Stadyumu, Atatürk terminalleri…

Atatürk hiçbir yerde azalmadığı gibi, geçen bunu Hakan Bayrakçı söylüyordu; son 20 senede Atatürk heykeli sayısı yüzde 62 oranında artmış.

"ERDOĞAN'IN ONAYI OLMADAN ATILMASI MÜMKÜN MÜ"

Atatürk zaten hiçbir zaman dışlanmaz. Sen koluna Atatürk dövmesi yaptırıyorsun. Arabanın arkasına yazdırıyorsun.

Bak, bu devlet yaptığı milyar dolarlık füzenin burnuna Atatürk imzası atıyor. Gerçek Atatürkçülük bu mu?

Kim atıyor bunu? Recep Tayyip Erdoğan’ın yönettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti atıyor. O imzanın, Recep Tayyip Erdoğan’ın bilgisi olmadan oraya atılması mümkün mü? Kimsenin aklına bile gelmezdi.

"GERÇEK ATATÜRKÇÜLÜK BUDUR"

Programın moderatörü Çağlar Cilara daha sonra Kütahyalı'nın sözlerine ithafen "Yani diyorsun ki; siz arabanızın arkasına Atatürk imzasını atarsınız, kolunuza Atatürk dövmesi yaptırırsınız ama beğenmediğiniz iktidar gelir, bütün dünyanın konuştuğu balistik füzenin ucuna Atatürk’ün imzasını atar. Gerçek Atatürkçülük de budur." dedi.

Kütahyalı ise Cilara'ya yanıt olarak "Aynen, öyledir tabii ya. Atatürkçülük budur." yanıtını verdi.

