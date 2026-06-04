Razvan Lucescu'dan Beşiktaş iddialarına cevap geldi

Yunanistan Ligi ekiplerinden Paok Teknik Direktörü Razvan Lucescu, Beşiktaş iddialarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Lucescu, PAOK'ta kalmaya devam edeceğini söyledi.

"KALIYORUM, BİR YIL DAHA SÖZLEŞMEM VAR"

Razvan Lucescu, "Evet, PAOK'ta kalıyorum. Bir yıl daha sözleşmem var, şu an başka bir şey hakkında konuşmak istemiyorum. Orada ve şehirle derin bir bağ kurdum, olağanüstü anlar yaşadım. Taraftarları hayal kırıklığına uğratacak hiçbir şey yapmazdım. Yönetim ayrılmamız gerektiğine karar vermedikçe, benim için sorun olmaz" dedi.

"BAŞKA TEKLİFLER HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Beşiktaş iddialarına da cevap veren Razvan Lucescu, "Başka teklifler, öneriler hakkında konuşmak istemiyorum, kendimi tanıtmak için televizyona çıkan bir teknik direktör değilim" ifadelerini kullandı.