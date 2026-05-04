Real Madrid, Espanyol'u deplasmanda yendi

İspanya La Liga’nın 34. haftasında Real Madrid, Espanyol deplasmanından rahat bir galibiyetle döndü. Madrid temsilcisi, rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 77’ye yükseltti.

VINICIUS SHOW YAPTI

Karşılaşmanın ilk bölümünde gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda sahneye Vinicius Junior çıktı.

Brezilyalı yıldız, 55. dakikada takımını öne geçirdi.

Hızını kesmeyen Vinicius, 66. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve maçın skorunu belirledi.

ARDA GÜLER SAKATLIĞI SEBEBİYLE OYNAMADI

Real Madrid’de sakatlığı bulunan Arda Güler, Espanyol karşılaşmasının maç kadrosunda yer almadı. Konuk ekip, yıldız oyuncusundan yoksun çıktığı mücadelede hata yapmadı.

Bu sonuçla Real Madrid 77 puana ulaştı. Sahasında istediğini alamayan Espanyol ise 39 puanda kaldı.

GÖZLER EL CLASICO'DA

Real Madrid, gelecek hafta Barcelona deplasmanında El Clasico’ya çıkacak.

Katalan ekibi maçı kaybetmemesi durumunda şampiyonluğunu kutlayacak.

Espanyol ise Sevilla deplasmanında puan arayacak.