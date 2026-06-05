Real Madrid ve Fenerbahçe’nin seçim sürecindeki benzerlikler dikkat çekti

Kulüpler farklı, adaylar farklı, senaryo aynı…

Futbol dünyası son günlerde yaşanan başkanlık yarışlarıyla hareketli günler geçiriyor.

Bir yanda İspanyol devi Real Madrid, diğer yanda Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe…

İKİ YARIŞ DA BİRBİRİNİN AYNISI OLDU

Öyle ki iki yaşanan başkanlık yarışları neredeyse birbirinin aynısı haline geldi.

2 kulübün seçim tarihi de 7 haziran…

İki kulüpte de adayların biri yaşlı ve tecrübeli, diğeri genç. Fenerbahçe’de Yıldırım 73, Safi 53 yaşında; Real’de Perez 79, Riquelme 37 yaşında.

TARİH, SÖYLEMLER VE VAATLERDE HİÇBİR FARK YOK

Genç adaylar, rakiplerinin yaşlarına vurgu yaparken tecrübeli başkanlar ise ‘hayal satıyorlar’ görüşünde.

Bir diğer yandan Real Madrid ve Fenerbahçe’de adaylar flaş transferler ve şampiyonluk sözü ile oy toplamaya çalışıyor.

Yıldırım ve Perez, 2’şer oyuncuyla anlaştıklarını duyururken henüz isim vermedi.

TRANSFERLER, HOCA TERCİHLERİ VE ŞAMPİYONLUK

Riquelme ise Haaland’ı Safi de Sporting Lisbon forması giyen Luis Suarez ve Merih Demiral’ı duyurdu.

Yine adaylar arasında Yıldırım ve Perez'in önceden beraber çalıştıkları Aykut Kocaman ve Jose Mourinho seçeneği masada.

Bu durum Riquelme ve Safi'de ise biraz daha farklı. 2 genç başkan adayı da seçilmeleri durumunda çalışacakları antrenörleri henüz açıklamadı.

Ve başkan adayları son olarak, seçilmeleri halinde futbol takımlarını mutlaka şampiyon yapacaklarını iddia ediyor.

İşte 2 kulüp arasındaki dikkat çeken benzerlikler...