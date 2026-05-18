Real Madrid'de Dani Carvajal takımdan ayrılacak
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de tecrübeli futbolcu Dani Carvajal, sezon sonunda takımdan ayrılacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Carvajal'a cumartesi günü LaLiga'nın son haftasında oynanacak Athletic Bilbao maçı öncesi Santiago Bernabeu Stadı'nda veda töreni düzenlenecek.
REAL MADRID'DE KAZANDIKLARI
34 yaşındaki İspanyol sağ bek, Real Madrid ile 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya La Liga, 5 UEFA Süper Kupası, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)