Realme 3 Pro Avrupa'da satışa çıktı: İşte fiyatı

Önceleri Çinli üretici Oppo'nun bir alt markası halinde ortaya çıkan ve ardından elde ettiği başarılar sayesinde kendi başına bir marka haline gelen Realme, yeni amiral gemisi Realme 3 Pro modelini geçtiğimiz ay tanıtmıştı. İlk olarak Çin'de piyasaya sürülen akıllı telefon, dün itibarıyla Avrupa pazarında satışa çıktı.

Avrupa'da ilk olarak İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa'da satışa çıkan Realme 3 Pro, yaklaşık 225 dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

REALME AVRUPA'DA İDDİALI OLACAK

Realme Avrupa Direktörü Levi Lee, markanın dünyadaki genç tüketicilere daha kolay ulaşılabilir bir fiyat segmentinde en iyi akıllı telefon deneyimini sağlamayı taahhüt ettiğini belirtti. Lee, “Avrupa, Realme için çok önemli bir pazar ve Avrupa'daki tüketiciler, uygun bir fiyatla harika bir akıllı telefon deneyiminin tadını çıkarma olanağına sahip olmalı. Realme akıllı telefon endüstrisindeki sınırları aşıyor, dünyadaki daha fazla tüketicinin en son teknolojiyi kullanmasına izin veriyor. Gelecek yıl, Avrupa dahil olmak üzere küresel akıllı telefon pazarında zorlu ve rekabetçi olmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

REALME 3 PRO ÖZELLİKLERİ

RMX1851 model numarasına sahip Realme 3 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 710 yonga setinden güç alacak. 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleri ile satışa çıkacak telefonda, 6,3 inç büyüklüğünde ve 1920x1080 çözünürlüğünde Full HD ekran bulunuyor.

16 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamerası bulunan Realme 3 Pro'nun ön tarafında ise 25 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor. Android 9 Pieişletim sistemine sahip olacak Realme 3 Pro, hızlı şarj destekli 4045 mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor.

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