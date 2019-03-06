taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.388
Euro
6.0903
Altın
1290.725
Borsa
104288.53
Gram Altın
223.475

Realme 3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Realme'nin yeni bütçe dostu telefonu Realme 3'ün özelliklerini inceliyoruz.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 09:47..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun bütçe dostu alt markası olan Realme, yeni orta segment telefonu Realme 3'ü, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlik sırasında tanıttı. Telefonun özelliklerine ve çıkış fiyatına daha yakından göz atalım.

realmw

REALME 3 ÖZELLİKLERİ

6,22 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkan Realme 3, oldukça ince çerçevelere sahip. Bir su damlası çentiğine sahip telefonun ön tarafında 13 MP çözünürlüğünde tek bir kamera yerleştirilmiş. Telefonun arka tarafında ise 13 MP ve 2 MP çözünürlüğünde iki adet kamera bulunuyor.

realme

MediaTek Helio P70 işlemcisinden gücünü alan Realme 3'ün 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama olmak üzere iki seçeneği bulunuyor. Android'in en son sürümü Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip telefonun batarya kapasitesi ise 4230 mAh.

realme 3

REALME 3 ÇIKIŞ FİYATI

3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip Realme 3, 125 dolardan, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip seçeneği ise 155 dolardan satışa çıkacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

Cem Uzan 10 yıl sonra Türkiye'ye geliyor

167
874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

874 metre uzunluğundaki viyadük inşaatı bitmek üzere

29
Real'e 4 atan Ajax, çeyrek finale yükseldi

Real'e 4 atan Ajax, çeyrek finale yükseldi

26
ABD İsrail'e füze verdi

ABD İsrail'e füze verdi

26
ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

ABD'den Türkiye'ye yaptırım tehdidi

101
Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor

Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor

45
Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

Hayvanları koruma derneği başkanına ceza geldi

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir