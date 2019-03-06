Realme 3 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun bütçe dostu alt markası olan Realme, yeni orta segment telefonu Realme 3'ü, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlik sırasında tanıttı. Telefonun özelliklerine ve çıkış fiyatına daha yakından göz atalım.

REALME 3 ÖZELLİKLERİ

6,22 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekranla karşımıza çıkan Realme 3, oldukça ince çerçevelere sahip. Bir su damlası çentiğine sahip telefonun ön tarafında 13 MP çözünürlüğünde tek bir kamera yerleştirilmiş. Telefonun arka tarafında ise 13 MP ve 2 MP çözünürlüğünde iki adet kamera bulunuyor.

MediaTek Helio P70 işlemcisinden gücünü alan Realme 3'ün 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama olmak üzere iki seçeneği bulunuyor. Android'in en son sürümü Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip telefonun batarya kapasitesi ise 4230 mAh.

REALME 3 ÇIKIŞ FİYATI

3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip Realme 3, 125 dolardan, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip seçeneği ise 155 dolardan satışa çıkacak.

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