Realme 5 ve Realme 5 Pro tanıtıldı: İşte fiyatları ve özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, özellikleriyle ve fiyatlarıyla dikkat çeken Realme 5 ve Realme 5 Pro modellerini, bugün düzenlediği bir etkinlikte duyurdu. Sahip oldukları özelliklere göre fiyatları biraz daha düşük tutan Çinli şirket, bu sayede kullanıcıların ilgisini çekmeyi planlıyor.

Sizleri daha fazla bekletmeden Realme 5 ve Realme 5 Pro modellerinin özelliklerine ve çıkış fiyatlarına bir göz atalım.

REALME 5 ÖZELLİKLERİ

6,5 inç büyüklüğünde ve1600x720 piksel çözünürlüğünde HD+ damla çentikli bir ekran tasarımına sahip Realme 5, gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 665 işlemcisinden alıyor. 3 GB ve 4 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip telefonda; 32 GB, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri bulunuyor.

Kamera konusuna değinecek olursak, artk günümüzde birçok akıllı telefonda bulunan çoklu arka kameralar bu telefonda da karşımıza çıkıyor. Sony IMX386 sensörüne sahip 12 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro lens bulunan telefonun ön tarafında ise 13 MP'lik tek bir kamera bulunuyor.

Ayrıca arka tarafında bir de parmak izi okuyucusu bulunan Realme 5, 10W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarla buluşacak.

Realme 5'in çıkış fiyatı ise şu şekilde olacak:

3 GB RAM + 32 GB depolama sürümü: 139 dolar

4 GB RAM + 64 GB depolama sürümü: 153 dolar

4 GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 167 dolar





REALME 5 PRO ÖZELLİKLERİ

Realme 5 Pro modeline baktığımızda Realme 5'den biraz daha geliştirilmiş bir tekefon karşımıza çıkıyor. 6,3 inç büyüklüğünde ve 2340 × 1080 piksel çözünürlüğünde FullHD+ damla çentikli ekran tasarımıyla karşımıza çıkan Realme 5 Pro, gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 712 işlemcisinden alıyor.

4 GB, 6 GB ve 8 GB olmak üzere 3 farklı RAM seçeneğine sahip telefonda, 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Kamera özelliklerine baktığımızda ise karşımıza Sony IMX586 sensörlü 48 MP ana kamera çıkıyor. Bunun hemen altında ise 8 MP ultra geniş açı kamerası yer alıyor. Bunların yanında biri derinlik sensörü, diğeri de makro çekimler için olmak üzere iki adet 2 MP kamerası daha bulunan telefonun arka tarafında toplamda 4 adet kamera yer alıyor. Realme 5 Pro'nun ön tarafında ise 16 MP çözünürlüğe sahip tek bir kamera bulunuyor.

4.035 mAh batarya kapasitesine sahip Realme 5 Pro'nun satış fiyatı ise şu şekilde olacak:

4 GB RAM + 64 GB depolama sürümü: 195 dolar

6 GB RAM + 64 GB depolama sürümü: 209 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama sürüm: 237 dolar

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