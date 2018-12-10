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Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı

‘Aşk-ı Memnu’ isimli efsane dizinin Hilmi Bey’i Recep Aktuğ’a KOAH teşhisi konuldu.

Haber Merkezi | 10.12.2018 - 13:27..
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‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen Onur Akay, usta oyuncu Recep Aktuğ’un hastaneye kaldırıldığını ve usta oyuncuya KOAH teşhisi konulduğunu duyurdu.

"SIRTINDA İKİ KEMİĞİ KIRILDI"

Aktuğ ile ilgili bir yazı yazan Akay, "‘Aşk-ı Memnu’ isimli dizide ‘Hilmi’ karakteri ile gönüllerde taht kuran değerli müzisyen ve oyuncu Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı ve KOAH teşhisi konuldu. Ayrıca sırtında iki kemiğin kırıldığı ve ciğerlerinin su topladığı ortaya çıktı. Değerli sanatçımıza acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı ve Aktuğ’un hastanede çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

Recep Aktuğ hastaneye kaldırıldı

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