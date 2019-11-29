Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temeli atıldı

Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşma yaptığı törene katılım düzeyi oldukça yüksekti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, konuşmasının sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan külliyenin kısa süre içerisinde tamamlanması için söz aldı.

BİTİŞ TARİHİ İÇİN İMZALI KAYIT İSTEDİ

2023'ün sonuna kalmadan Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin tamamlanmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte, müteahhit firma süratle eserimizi bize kazandıracaklar. Bakanımıza bir sorayım; ne zaman ilk etabı bitireceğiz? İnşallah, maşallah yok. 2023'ün sonuna kadar dediğinizde olmaz. İşin yazılı kaydını almamız lazım, ben yazılı kaydını göreceğim. Yazılısını istiyoruz. Hem müteahhitle hem mimarla. Altta imzaları olsun, bunları görelim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bitiş tarihi için imzalı kayıt istedi VİDEO