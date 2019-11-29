taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7531
Euro
6.3243
Altın
1455.07
Borsa
106879.48
Gram Altın
269.328
Bitcoin
43733.28

Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni külliyenin 2023'ün sonuna kadar tamamlanması gerektiğini söyledi.

AA | 29.11.2019 - 15:53..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temeli atıldı

Maltepe'de Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Temel Atma Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşma yaptığı törene katılım düzeyi oldukça yüksekti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, konuşmasının sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan külliyenin kısa süre içerisinde tamamlanması için söz aldı.

BİTİŞ TARİHİ İÇİN İMZALI KAYIT İSTEDİ

2023'ün sonuna kalmadan Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin tamamlanmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte, müteahhit firma süratle eserimizi bize kazandıracaklar. Bakanımıza bir sorayım; ne zaman ilk etabı bitireceğiz? İnşallah, maşallah yok. 2023'ün sonuna kadar dediğinizde olmaz. İşin yazılı kaydını almamız lazım, ben yazılı kaydını göreceğim. Yazılısını istiyoruz. Hem müteahhitle hem mimarla. Altta imzaları olsun, bunları görelim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bitiş tarihi için imzalı kayıt istedi VİDEO

Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temeli atıldı

Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temeli atıldı

Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temeli atıldı

Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nin temeli atıldı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Fırat canlı yayına devam edemedi

Hande Fırat canlı yayına devam edemedi

68
Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni

Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni

285
Berat Albayrak, Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti

Berat Albayrak, Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti

138
Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüş ön plana çıktı

Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüş ön plana çıktı

320
CNN Türk'te tepki çeken filtre haberi

CNN Türk'te tepki çeken filtre haberi

124
Çankırı'da atanan müdüre şatafatlı karşılama

Çankırı'da atanan müdüre şatafatlı karşılama

206
Bülent Uygun, pazubandı 15'lik Emre'ye veriyor

Bülent Uygun, pazubandı 15'lik Emre'ye veriyor

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir