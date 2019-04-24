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Vietnamlı gencin kazadan kurtulma anı kamerada

Telefona bakarak yürüyen Vietnamlı, üzerine gelen aracı son anda fark edip kurtuldu.

DHA | 24.04.2019 - 10:28..
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Vietnam’da elindeki telefona bakarak iş yeri dışına çıkan bir adam, kontrolden çıkmış ve üzerine gelen aracı son anda fark ederek işyeri içine kaçtı. Adamın hızlı davranarak kurtulduğu kaza, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÜZERİNE GELEN ARACI SON ANDA FARK ETTİ

Vietnam’ın Binh Phuoc eyaletinde yer alan Loc Ninh bölgesindeki bir iş yerinde meydana gelen kazada, Vietnamlı bir genç elindeki telefona bakarak iş yerinin kapısının önüne çıkıyor. Birkaç saniye sonra kafasını kaldıran genç, üzerine hızla gelen aracı fark ediyor ve son anda içeri kaçarak kurtuluyor.

OLAY ANI KAMERADA

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın iş yerinin yan tarafındaki duvara çarparak durabildiği ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Vietnamlı gencin kazadan kurtulma anı ViDEO

Vietnamlı gencin kazadan kurtulma anı kamerada

Vietnamlı gencin kazadan kurtulma anı kamerada

Vietnamlı gencin kazadan kurtulma anı kamerada

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