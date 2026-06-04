Reha Muhtar, son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz yıllarda uzun süre hastanede tedavi gören ve son zamanlarda gözlerden uzak bir hayat sürdüren Reha Muhtar, Bodrum'da rahatsızlandı.

Muhtar'a yapılan ilk tetkiklerde kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen 66 yaşındaki Muhtar, gece yarısı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Reha Muhtar'ın hayatını kaybettiği hastaneden de açıklama geldi.

Başhekim Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nevra Gülhan Görgülü, Muhtar'ın vefatıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde hastanemize getirilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmesinde; ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesinin bozulduğu görülmüştür."

"ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ GELİŞTİ"

"Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran 2026, saat 02.15'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz."

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenazesi İstanbul'a getirilen Reha Muhtar için tören düzenlendi.

Muhtar'ın oğlu Poyraz ve kızı Ayşe Nazlı, erken saatlerde camiye gelerek taziyeleri kabul etti.

BABASININ TABUTUNA FORMA BIRAKTI

Babasını son yolculuğuna uğurlamak için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne gelen Poyraz, tabuta Beşiktaş forması bıraktı.

Muhtar'ın küçük kızı Mina da törene Beşiktaş formasıyla geldi.

Reha Muhtar'ın cenazesi kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.