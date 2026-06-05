Reha Muhtar’ın Babalar Günü paylaşımı gündem oldu

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti.

Muhtar için dün İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde, ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

ÇOCUKLARI CENAZEDEYDİ

İkizlerin ise babalarını son yolculuğuna uğurlamak üzere törendeki yerlerini aldı. Muhtar'ın diğer kızı Ayşe Nazlı da kardeşlerinin yanında tabutun başından ayrılmadı. Reha Muhtar'ın cenaze törenine kızı Mina, Beşiktaş formasıyla katıldı, tabutun üzerine ise Beşiktaş forması serildi, önüne fotoğrafı konuldu.

BABALAR GÜNÜ

Son döneminde çocuklarıyla görüşmediği için onlara hasret olduğu söylenen Reha Muhtar'ın daha önce yaptığı paylaşımlar da magazin gündeminde yer aldı. Muhtar'ın Babalar Günü'nde yaptığı paylaşım konuşuldu.