Reha Muhtar'ın kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun paylaşımı duygulandırdı

Türk televizyonun unutulmaz isimlerinden Reha Muhtar, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 3 Haziran günü hayatını kaybetti.

Cenazesi İstanbul'a getirilen Reha Muhtar için 4 Haziran'da tören düzenlendi. Muhtar'ın oğlu Poyraz ve kızı Ayşe Nazlı, erken saatlerde camiye gelerek taziyeleri kabul etti. Reha Muhtar'ın oğlu ve sevenleri omzunda taşınan tabutu, Yeniköy Mezarlığına götürülerek defnedildi.

Çocukları ve özel hayatıyla ilgili hakkında birçok iddia ile konuşulan Muhtar'ın büyük kızı Ayşe Nazlı Yumlu'dan ilk paylaşım geldi.

"CANIM BABAM"

Baba Reha Muhtar ile karelerini yayınlayan Ayşe Nazlı, şu notu düştü: "Canım babam, son günlerde seninle ilgili o kadar çok hikaye dinledim ki… Seni tanıyan herkesin anlatacak bir anısı, yüzünde bir tebessümle hatırladığı bir hatırası vardı."

Birlikte çok güldük, çok eğlendik. Bazen uzun uzun konuştuk, bazen sadece yan yana oturduk. Şimdi en çok sesini, kahkahalarını ve bana 'kızım' deyişini özleyeceğim.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Seni kaybetmenin ne demek olduğunu her geçen gün biraz daha anlıyorum. Ama biliyorum ki sevgimiz hiçbir yere gitmedi. Sen hep benim kalbimde, anılarımda ve hayatımın en güzel yerinde olacaksın. İyi ki benim babamsın. Seni çok seviyorum."