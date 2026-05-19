Reha Muhtar'ın son hali objektiflere yansıdı

Türk televizyon tarihine damga vuran isim...

Reha Muhtar, 1990'lı ve 2000'li yıllarda sunduğu ana haber bültenleri ve hazırladığı tartışma programlarıyla Türk televizyon tarihine damgasını vurmuştu.

ZON GÜNLER GEÇİRİYOR

Muhtar, son yıllarda ise velayet davası, karıştığı kavgalar ve maddi konularla gündeme gelmeye devam ediyor.

Medya dünyasına sayısız isim kazandıran ünlü ismin son hali ise eski ihtişamlı günlerinin tam aksi seviyesinde.

SON HALİ KAMERALARA YANSIDI

Bir döneme damga vuran anchorman Reha Muhtar, Bodrum Türkbükü’nde görüntülendi.

Patronlar Dünyası tarafından paylaşılan fotoğraf karesinde, Muhtar'ın yorgun ve bitkin hali dikkat çekti.

2011 YILINDA PROGRAMCILIĞI BIRAKTI

Reha Muhtar, gazeteciliğe 1981 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak başladı ardından Akşam, Sabah ve Vatan gibi gazetelerde köşe yazarlığı, uzun yıllar TRT'de Atina muhabirliği, ardından Show TV başta olmak üzere çeşitli kanallarda yöneticilik yaptı.

Muhtar, soru sorma tarzı, kullandığı dil ve programlarındaki farklı formatlarla reyting rekorları kırdı.

Türkiye'nin en popüler anchorman'i için fırtınalı geçen bu dönem, 2011 yılında programcılığı bırakmasının ardından noktalandı.

ÖZEL İLİŞKİLERİ ÇOK KONUŞULDU

Reha Muhtar, özellikle ilişkileriyle de çok konuşuldu. 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan'la evlendi, bu birliktelik 5 yıl sürdü.

2001 yılında Nilüfer ile başlayan ilişkisi 2003 yılında sona erdi. 2006-2007 yıllarında şarkıcı Gülşen'le olan ilişkisiyle magazin medyasında çokça yer aldı.

Ünlü anchorman'ın oyuncu Deniz Uğur'la 2008 yılında başlayan birlikteliği 2010'da bitti.

Muhtar ve Uğur'un 2009 yılında dünyaya gelen Mina ve Poyraz adındaki ikizleri ise çiftin arasında uzun süren velayet davalarına konu oldu.

VELAYET DAVASI TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNE OTURDU

Çiftin 2010 yılındaki ayrılık protokolünde ikizlerin velayeti babaya verilmiş, ancak Deniz Uğur 2017 yılında çocukların velayetini almak için mahkemeye başvurmuştu.

Çocuklara şiddet uygulandığı iddiaları üzerine Eylül 2022'de geçici velayet davalarıyla süreç yeniden alevlendi.

Oyuncu Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın, kızına şiddet uyguladığını ve darp raporu aldıklarını söyledi. Muhtar'ın kızı da "Babam beni yaklaşık 4 senedir dövüyor. Özellikle kıyafetimden görünmeyecek kısımlara tokat, yumruk atıyor." ifadelerini kullandı.

Diğer çocuğunun da "Haftanın 3 günü ablamı darbediyor." dediği ortaya çıkmıştı.

Muhtar ise Uğur'un açıklamalarına Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalan, iftira ve manipülasyonla mahkemede istendiği gibi daha fazla para almak için çocuklarımı çok kötü oyunlara alet etmeye çalışıyorlar." diye karşılık vermişti.

KAZA GEÇİRDİ, ENTÜBE EDİLDİ

Ünlü televizyoncu 19 Ağustos 2024 tarihinde ise talihsiz bir kaza geçirdi.

Muhtar, Sarıyer'de bulunan evinde merdivenlerden düştü, ilk müdahaleyi oğlu kalp masajıyla yaptı.

Bilinci kapalı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Muhtar, yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Muhtar, muhabirlerin sorusu üzerine, "Sağlık hayatta en önemli şey. 'Her şey benim' derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı." ifadelerini kullandı.

HİZMETÇİSİNİ HIRSILIKLA SUÇLAMIŞTI

Reha Muhtar, Nisan 2025'te ise bu kez farklı bir iddiayla gündeme geldi.

Ünlü televizyoncu, evinde görevli olan yabancı uyruklu D.S. isimli hizmetçinin kıymetli evraklarını ve özel belgelerini alarak ortadan kaybolduğunu ileri sürdü.

Ancak savcılık, bu iddialar için "delil yok" dedi ve dosyayı kapattı.

YALISINI 20 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKARDI

Ünlü spiker, 2000 yılında 4,5 milyon dolara satın aldığı yalıyı ise 20 milyon dolara satılığa çıkardı.

Muhtar'ın bu kararı hem gayrimenkul hem de magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

VELAYET DAVASI ALEYHİNE SONUÇLANDI

Türkiye televizyonculuk tarihinde fırtınalar estiren Reha Muhtar'ın hayatındaki 'velayet' fırtınası ise Kasım 2025'te dindi.

Mahkeme, Mina ve Poyraz'ın velayetinin Reha Muhtar'dan alınarak Deniz Uğur'a verilmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca her ayın belirli günlerinde, dini bayramlarda ve Babalar Günü'nde saat 10.00 le 18.00 arasında Reha Muhtar ile çocukları arasında şahsi ilişki tesisi sağlanmasına karar verdi.

