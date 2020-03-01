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Rejimin saldırılarından kaçıp, mezarlığa sığındılar

Suriye’nin Cebel El Zaviye bölgesindeki evlerini Esad rejiminin saldırıları nedeniyle terk eden 5 kişilik aile, Türkiye sınırına yakın Kafr Yahmul köyündeki mezarlığa sığındı.

DHA | 01.03.2020 - 10:31..
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Esad rejiminin, İdlib çevresine aylardır sürdürdüğü bombardıman nedeniyle Cebel El Zaviye bölgesinde bulunan köylerindeki evlerini terk etmek zorunda kalan 5 kişilik aile, yanlarına alabildikleri eşyalarla Türkiye sınırına yakın Kafr Yahmul köyüne geldi.

Burada çadır bulamayan aile, bir süre zeytinliklerde kaldı.

Rejimin saldırılarından kaçıp, mezarlığa sığındılar

MEZARLAR ARASINDA OYUN

Aile, köyün mezarlığında Şeyh Ahmed olarak bilinen kişinin daha önce mezarının taşındığı odaya yerleşti. Yaklaşık bir aydır tek gözlü odada yaşam savaşı veren ailenin çocukları da mezarlar arasında oynuyor.

Rejimin saldırılarından kaçıp, mezarlığa sığındılar

"MEZARLIK OLMASA ÇOCUKLARIM SOĞUKTAN ÖLECEKTİ"

Çocuklarını ve eşini ölümden kaçırdığını söyleyen Ebu Yusuf, “Topçu ve hava bombardımanı nedeniyle köyümüzden ayrıldık. Çünkü helikopterden atılan bir varil bombası, evimin yanına düştü ve varil patlamamıştı. Eşyalarımızı toplayıp motosikletle ailemi köyden uzaklaştırdım ve buraya gelip eşyalarımı ağaçların altına koydum. Zeytin ağaçlarının altında birkaç gün geçirdik. Bir oda ve çadır aradım, ancak hiçbir şey bulamadık. Çocuklarım neredeyse soğuktan ölecekti." dedi.

Rejimin saldırılarından kaçıp, mezarlığa sığındılar

MEZARIN ÜZERİNİ KAPATIP, YERLEŞTİ

Bölgedeki kişilerin kendisine mezarlıkta boş bir oda olduğunu söylediğini dile getiren Yusuf, "Çocuklarım uğruna her şeyi yapabilirdim. Mezarlıktaki odada daha önceden Şeyh Ahmed adında birinin mezarı varmış, cenazeyi çıkarıp götürmüşler. Ben de mezarın üzerini kapattım ve buraya yerleştik. Mezarlıkta kalmayı tercih ediyorum. Böylece çocuklarım soğuktan ölmüyor. Bir oda bulamadım, bir çadır alamadım. Bir ev veya oda kiralamak için yeterince param da yok.” diye konuştu.

Rejimin saldırılarından kaçıp, mezarlığa sığındılar

Rejimin saldırılarından kaçıp, mezarlığa sığındılar

Rejimin saldırılarından kaçıp, mezarlığa sığındılar

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