Reklam Kurulu'ndan 5 ayda 122 milyon TL ceza

Reklam Kurulu’nun 14 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 369 sayılı toplantısında görüşülen 156 dosyadan 146’sı mevzuata aykırı bulunarak yaklaşık 23 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Reklam Kurulu yılın ilk beş ayında toplam 122 milyon Türk Lirası cezai işlem yaptı.

Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili olarak, "Aldatıcı reklamlar, haksız ticari uygulamalar ve tüketicileri mağdur eden dijital yönlendirmelere karşı denetimlerimizi etkin, kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürmeye devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

MEVZUATA AYKIRI 146 DOSYAYA 23 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı, yürütülen faaliyetlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Vatandaşlarımızı mağdur edici ticari fiiller, yanıltıcı reklamlar ve haksız rekabete sebebiyet veren uygulamalara ilişkin 156 adet dosya görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu dosyalardan 146'sı mevzuata aykırı bulunmuş ve yaklaşık 23 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 17 adet reklam hakkında erişim engeli uygulanması kararlaştırılmıştır.

YANILTICI NİTELİKTEKİ 5G REKLAMLARINA İLİŞKİN ÜÇ İŞLETMECİ HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI

Reklam Kurulu'nun 369 sayılı toplantısının ana gündem konularından birini, "5G Teknolojisi" olarak adlandırılan beşinci nesil mobil haberleşme altyapısının ülkemizde 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla resmen devreye girmesiyle birlikte yoğunlaşan reklam kampanyaları oluşturmuştur.

Bu kapsamda, Reklam Kurulu tarafından tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen 5G reklamlarına ilişkin olarak üç işletmeci hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte, işletmecilerin sektördeki üstünlük iddiaları yakından takip edilmekte ve sektörel bazda yapılan incelemeler devam etmektedir.

TÜKETİCİYİ YANILTICI SAĞLIK BEYANLARINA İDARİ YAPTIRIM

Son zamanlarda, elektronik pazar yerlerinde yer alan soru-cevap alanlarının satıcılar tarafından sıklıkla yanıltıcı nitelikteki sağlık beyanları için kullanıldığı görülmektedir.

Bu alanlarda tüketicilere iletilen endikasyon belirten ifadeler ile hastalıkların tedavisine ilişkin beyanlar, Kurul tarafından titizlikle incelenmektedir.

Bu kapsamda, elektronik pazar yerlerinde satışa sunulan ve kamuoyunda "Kadın sirkesi" veya "Sultan sirkesi” olarak bilinen sirke ürünlerine ilişkin soru-cevap alanlarında yer verilen yanıltıcı sağlık beyanları hakkında başlatılan incelemeler neticesinde 9 adet firmaya idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir."



