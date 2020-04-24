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Renault, 2020'nin ilk çeyreğindeki cirosunu açıkladı

Renault, 2020'nin ilk çeyreğinde 10 milyar 125 milyon euro ciro gerçekleştirdi.

Haber Merkezi |
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Renault, 2020'nin ilk çeyreğindeki cirosunu açıkladı

Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisinin yaptığı gibi, mart ayında çalıştığı ülkelerin büyük çoğunluğundaki üretim ve ticari faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan Renault, ilk çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre şirketin satışları bu yılın ilk çeyreğinde, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 25,9 azalarak 672 bin 962 adet oldu.

Avrupa pazarı yüzde 26,2 küçülürken, Renault'nun satışları yüzde 36 düşüşle 321 bin 756 adet olarak gerçekleşti.

Bu daralma özellikle ilk çeyreğin sonunda, grubun endüstriyel ve ticari faaliyetlerinin çoğunu durdurması nedeniyle önemli ölçüde hız kazandı.

renault

DACIA MODELLERİ OLDUKÇA ETKİLENDİ

Ağırlıklı olarak perakende satış yapan Dacia markası, bu kanalda özellikle Fransa'da yaşanan sert daralma sonucu, ciddi şekilde etkilendi ve satışları 44,5 azaldı. Öte yandan, Renault markasının satışlarında yüzde 32,3 düşüş yaşandı.

Avrupa'daki elektrikli araç segmentinde, Renault markası ilk çeyrekte yüzde 17,3'lük pazar payına ulaştı ve özellikle yeni ZOE sayesinde 22 bin 810 adetlik satış gerçekleştirdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde grubun gelirleri, yüzde 19,2 azalışla 10 milyar 125 milyon euro oldu. Sabit döviz kuru ve şartlar ile hesaplandığında düşüş, yüzde 18,3 oranında gerçekleşecekti.

Renault, 2020'nin ilk çeyreğindeki cirosunu açıkladı

Renault, 2020'nin ilk çeyreğindeki cirosunu açıkladı

Renault, 2020'nin ilk çeyreğindeki cirosunu açıkladı

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