Renault, ilk çeyrekte Türkiye'de en çok satan marka oldu

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle her ne kadar otomobil üretimi azalsa da ülkemizdeki araç satışı yılın ilk çeyreğinde arttı.

Türkiye'de üretim yapan Renault, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda bu yılın ilk çeyreğinde de ilk sırada yer alarak şubat ayında elde ettiği liderliğini devam ettirdi.

SATIŞLAR YÜZDE 40 ARTTI

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,62 artarak 124 bin 403 adet oldu.

2019 yılı üç aylık dönemde 88 bin 469 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

RENAULT ZİRVEDE

Türkiye'de üretim yapan Renault, yılın ilk üç aylık döneminde 16 bin 275 adet satışla Türkiye otomotiv pazarında liderliğini korudu.

15 bin 977 adetle yine Türkiye'de de üretim yapan Fiat ikinci ve 14 bin 887 adetle de Alman otomobil üreticisi Volkswagen üçüncü sırada yer aldı.

Ford 12 bin 992 adetle dördüncü sıraya yerleşirken, Toyota 8 bin 17 adetle beşinci oldu.